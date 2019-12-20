Корнієнко розповів, скільки коштував квиток на корпоратив “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Квиток на благодійний новорічний корпоратив “Слуги народу” коштував 2 500 гривень. Про це журналісту УНН розповів голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко.
“Квитки коштували 2500 гривень й частина цих грошей піде на благодійність... Ми депутатам квитки завчасно видали і вони завчасно за них розрахувалися. Також, ще окремо будемо збирати гроші на благодійність під час корпоративу”, — сказав Корнієнко.
За його словами, наразі ще невідомо, до яких саме благодійних фондів підуть гроші.
“До нас багато хто звертається за допомогою, тому ми оберемо кілька найважливіших... тобто будемо дивитися”, — розповів Корнієнко.
Окрім того, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів журналісту УНН, що під час корпоративу відбудуться благодійні аукціони.
“Це благодійний вечір, там будуть збирати пожертви... Там будуть проходити благодійні аукціони, які дозволять зібрати кошти на благодійність...”, — сказав Арахамія.
Відзначимо, як стало відомо УНН, корпоратив уже розпочався.
Нагадаємо, поліція охороняє територію КВЦ "Парковий" перед корпоративом "Слуги народу".