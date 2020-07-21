Корниенко очертил планы работы ВР на осень 2020 года

"Из запланированного - это налоговая амнистия, как мы давно говорили, она будет, форма еще согласовывается. Будем первое чтение вносить, принимать. Продолжим дискуссию по налогу на выведенный капитал, мы поддерживаем Президента, что уже стоит как-то определиться и что-то делать или не делать, как делать. Потому что средний бизнес украинский он заждался этой реформы. Есть инициатива специального налогового режима для культурных индустрий. Возможно мы рассмотрим подобные инициативы, которые могут распространяться на другие области. Также есть законопроект об индустриальных парках, который уже внесен в первом чтении, кажется. Он позволит инвесторам заходить предметно в страну, так же как и закон об инвестиционных нянях, которые сегодня в первом чтении и, соответственно, осенью мы будем его принимать во втором чтении", - отметил он.

Кроме того, по его словам, есть ряд законов, которые раскрывают и лучше дошлифовывают земельную реформу.

"Их обязательно тоже надо принимать, штук 5-6, пожалуй, еще. Есть законопроекты, направленные на поддержку промышленности, так называемый законопроект о локализации. И планируем проект "Большая реконструкция" - это будет реконструкция культурных объектов и социальных сфер, которая будет продолжаться. Есть инициатива Президента относительно поднятия минимальной заработной платы, что повлечет за собой повышение выплат для всех категорий населения", - добавил Корниенко.

Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил "на четверку" работу парламента 9-го созыва.