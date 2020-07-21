Корнієнко окреслив плани роботи ВР на осінь 2020 року

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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139845 перегляди

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19 березня, 14:10 • 117527 перегляди

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19 березня, 10:24 • 131839 перегляди

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Восени Верховна Рада України планує розглянути та прийняти багато законопроектів, серед яких законопроект про податкову амністію, законоопроект про індустріальні парки та законопроект про локалізацію. Про це під час пресконференції повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"Із запланованого – це податкова амністія, як ми давно казали, вона буде, форма ще узгоджується. Будемо перше читання вносити, приймати. Продовжимо дискусію щодо податку на виведений капітал, ми підтримуємо Президента, що уже варто якось визначитися і щось робити чи не робити, як робити. Тому що середній бізнес український він зачекався цієї реформи. Є ініціатива щодо спеціального податкового режиму для культурних індустрій. Можливо ми розглянемо подібні ініціативи, які можуть розповсюджуватися на інші галузі. Також є законопроект про індустріальні парки, який вже внесений у першому читанні, здається. Він дозволить інвесторам заходити предметно в країну, так само як, і закон про інвестиційних нянь, які сьогодні у першому читанні і, відповідно, восени ми будемо його приймати у другому читанні", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, є низка законів, які розкривають і краще дошліфовують земельну реформу.

"Їх обов’язково теж треба приймати, штук 5-6, мабуть, ще. Є законопроекти, спрямовані на підтримку промисловості, так званий законопроект про локалізацію. И плануємо проект "Велика реконструкція" – це буде реконструкція культурних об’єктів і соціальних сфер, що буде продовжуватися. Є ініціатива Президента щодо підняття мінімальної заробітної плати, яка потягне за собою підняття виплат для всіх категорій населення", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінив "на четвірку" роботу парламенту 9-го скликання.

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