Разумков оцінив роботу нардепів "на четвірку"

"Оцінювати будете ви, але я думаю, на четвірку. Тому що сказати, що ми працювали на відмінно, буде неправда. Сказати, що ми погано працювали, теж буде неправда. А четвірка - це така оцінка, яка дає можливість рухатись вперед, розвиватись і в подальшому досягати оцінку "відмінно". Мені б дуже хотілося, щоб Верховна Рада 9-го скликання рано чи пізно отримала оцінку "відмінно" не від голови Верховної Ради, а від українських громадян", - зазначив Разумков, відповідаючи на прохання журналіста оцінити роботу монобільшості й опозиції за рік.

Раніше сьогодні Разумков назвав головні здобутки та невдачі парламенту.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули. Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.



