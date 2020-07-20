Разумков назвав головні здобутки та невдачі парламенту

"Те, що нам вдалось зробити... я думаю, що таких речей багато: це і зняття депутатської недоторканості, про яку так багато говорили, і ми зняли її фактично на другий день нашої роботи… Якщо ми говоримо про здобутки, то мені, мабуть, як керівнику цієї інституції, дуже приємно бачити людей у залі у середу і п’ятницю. Раніше цього явища тут не спостерігалось", - зазначив очільник ВР.

Він зазначив, що на його думку, Верховна Рада зараз працює більше, ніж раніше.

"Мені також дуже приємно бачити консенсус у цій залі – він теж дуже часто тут є. Щодо того, що було помилками – я думаю те, що поки що не зроблено, у нас ще є час доробити... Дуже багато речей, які були закладені і у програму партії "Слуга народу", і багато речей, які було закладено у програми інших політичних сил. Я думаю, спільними зусиллями ми зможемо це прийняти… Поки що за рік, я думаю, багато ще чого не зроблено і багато викликів, які будуть стояти як перед монобільшістю, так і перед всією Верховною Радою 9-го скликання", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР та офіційно пішла на канікули.

Водночас, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на вівторок, 21 липня.