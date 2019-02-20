Пользователи со всего мира сообщают о проблемах в работе Skype
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Перебои в работе мессенджера Skype наблюдаются в некоторых странах мира, в том числе в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт сервиса Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.
"Проблемы в работе Skype наблюдаются с 20:30 по времени восточного побережья США (3:30 Киев)", - говорится в сообщении.
Пользователи жалуются, что не могут подключиться к сервису, а текстовые сообщения не доходят до адресата. Кроме того, наблюдаются проблемы с голосовыми звонками.
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По данным Downdetector, наиболее серьезные сбои зафиксированы на большей части Японии, Великобритании и США. Нарушения в работе Skype отмечены и в других странах - в Бразилии, Германии, Австрии, Франции, Нидерландах, Чехии, Польши. В Украине о проблемах сообщают жители Донецкой области.
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