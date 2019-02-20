Користувачі зі всього світу повідомляють про проблеми в роботі Skype

"Проблеми в роботі Skype спостерігаються з 20:30 за часом східного узбережжя США (3:30 Київ)", - йдеться в повідомленні.

Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервісу, а текстові повідомлення не доходять до адресата. Крім того, спостерігаються проблеми з голосовими дзвінками.

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За даними Downdetector, найбільш серйозні збої зафіксовані на більшій частині Японії, Великобританії і США. Порушення в роботі Skype відзначені і в інших країнах - в Бразилії, Німеччини, Австрії, Франції, Нідерландах, Чехії, Польщі. В Україні про проблеми повідомляють мешканці Донецької області.

Як повідомляв УНН, компанія Facebook хоче запатентувати систему додавання в друзі у своїй однойменній соціальній мережі на підставі переміщення користувачів.