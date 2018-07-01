Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в некоторых странах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на профильный ресурс Downdetector, который отслеживает работу различных интернет-ресурсов.
Сбой произошел около 2:00 воскресенья по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также участвует (10%).
Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Нидерландов и Италии. Проблемы с сервисом испытывают также и украинские пользователи, в частности: всего в столице — Киеве, также в Запорожье, Одессе и Херсонской области.
Как сообщал УНН, недавно в работе также Telegram произошел сбой.