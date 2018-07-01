Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера

Збій стався близько 2:00 неділі за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), відправити або отримати повідомлення (40%), а також авторизуватися (10%).

Найбільше повідомлень про проблеми надходить від жителів Великої Британії, Нідерландів та Італії. Проблеми з сервісом відчувають також і українські користувачі, зокрема: найбільше у столиці — Києві, також у Запоріжжі, Одесі та Херсонській області.

Як повідомляв УНН, нещодавно у роботі також Telegram стався збій.