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Користувачі Telegram повідомляють про збої в роботі месенджера

Київ • УНН

 • 26326 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Проблеми в роботі месенджера Telegram спостерігаються в деяких країнах світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільний ресурс Downdetector, який відслідковує роботу різноманітних інтернет-ресурсів.

Збій стався близько 2:00 неділі за київським часом. Користувачі скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (48%), відправити або отримати повідомлення (40%), а також авторизуватися (10%).

Найбільше повідомлень про проблеми надходить від жителів Великої Британії, Нідерландів та Італії. Проблеми з сервісом відчувають також і українські користувачі, зокрема: найбільше у столиці — Києві, також у Запоріжжі, Одесі та Херсонській області.

Як повідомляв УНН, нещодавно у роботі також Telegram стався збій.

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