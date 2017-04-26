Польза вина зависит от способа его изготовления - ученые

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23666 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86351 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143964 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113670 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110721 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102924 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106589 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Польза вина зависит от способа его изготовления - ученые

Польза вина зависит от способа его изготовления - ученые

Киев  •  УНН

 • 8071 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Польза вина зависит от способа его изготовления. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы в Лондоне, передает УНН.

Так, специалисты утверждают, что вина, которые изготавливаются по старым рецептам, гораздо полезнее. В них содержится больше процианидинов (полезные антиоксиданты, которые входят в состав растительной пищи - ред.), которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Когда эксперты сравнили содержание процианидины в винах из разных регионов, оказалось, что наиболее богаты им красные вина из юго-западной Франции и Сардинии.

Согласно данным ученых, это связано с тем, что в этих регионах до сих пор применяются традиционные методы виноделия, при которых в переработку идет вся гроздь целиком - включая косточки, наиболее богатые этими веществами.

Напомним, в мире сократилось производство вина и выросло его потребление. При этом, украинцы стали пить больше вина.

Также напомним, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".

Украинские Национальные Новости

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