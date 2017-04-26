Польза вина зависит от способа его изготовления - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Польза вина зависит от способа его изготовления. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы в Лондоне, передает УНН.
Так, специалисты утверждают, что вина, которые изготавливаются по старым рецептам, гораздо полезнее. В них содержится больше процианидинов (полезные антиоксиданты, которые входят в состав растительной пищи - ред.), которые уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Когда эксперты сравнили содержание процианидины в винах из разных регионов, оказалось, что наиболее богаты им красные вина из юго-западной Франции и Сардинии.
Согласно данным ученых, это связано с тем, что в этих регионах до сих пор применяются традиционные методы виноделия, при которых в переработку идет вся гроздь целиком - включая косточки, наиболее богатые этими веществами.
Напомним, в мире сократилось производство вина и выросло его потребление. При этом, украинцы стали пить больше вина.
Также напомним, американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель".