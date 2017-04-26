Користь вина залежить від способу його виготовлення - вчені

Так, фахівці стверджують, що вина, які виготовляються за старими рецептами, набагато корисніші. У них міститься більше проціанідинів (корисні антиоксиданти, які входять до складу рослинної їжі - ред.), Які зменшують ризик серцево-судинних захворювань.

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Коли експерти порівняли вміст проціанідіни в винах з різних регіонів, виявилося, що найбільш багаті їм червоні вина з південно-західної Франції та Сардинії.

Згідно з даними вчених, це пов'язано з тим, що в цих регіонах до цих пір застосовуються традиційні методи виноробства, при яких в переробку йде вся гроно цілком - включаючи кісточки, найбільш багаті цими речовинами.

Нагадаємо, в світі скоротилося виробництво вина і виросло його споживання. При цьому, українці стали пити більше вина.

Також нагадаємо, американці назвали найкращим українське вино від ТМ "Коктебель".