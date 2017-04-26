Користь вина залежить від способу його виготовлення - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Користь вина залежить від способу його виготовлення. До такого висновку прийшли вчені з Медичної школи в Лондоні, передає УНН.
Так, фахівці стверджують, що вина, які виготовляються за старими рецептами, набагато корисніші. У них міститься більше проціанідинів (корисні антиоксиданти, які входять до складу рослинної їжі - ред.), Які зменшують ризик серцево-судинних захворювань.
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Коли експерти порівняли вміст проціанідіни в винах з різних регіонів, виявилося, що найбільш багаті їм червоні вина з південно-західної Франції та Сардинії.
Згідно з даними вчених, це пов'язано з тим, що в цих регіонах до цих пір застосовуються традиційні методи виноробства, при яких в переробку йде вся гроно цілком - включаючи кісточки, найбільш багаті цими речовинами.
Нагадаємо, в світі скоротилося виробництво вина і виросло його споживання. При цьому, українці стали пити більше вина.
Також нагадаємо, американці назвали найкращим українське вино від ТМ "Коктебель".