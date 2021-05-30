Коридор затмений и ретроградный Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака до 7 июня

Астролог отметила, что мы проходим коридор затмений, а также 29 мая начался ретроградный Меркурий, что естественно отражается на нас с вами.

Овен

Эта неделя для Овнов будет перегружена информацией самого разного рода. Но в этой неделе, поскольку мы проходим коридор затмений, она будет для вас очень запутанной. Если ваша работа связанна с информацией, если вы работает в СМИ, в образовательной сфере, то необходимо быть внимательными с тем, что вы передаёте, какая информация к вам поступает для того, чтобы вы окончательно не запутались. Избегайте конфликтных ситуаций.

Особое внимание хочется уделить тем Овнам, которые учатся - это студенты, ученики. Сейчас для вас самое жаркое время и, к сожалению, не получится как-нибудь на авось пройти этот период. Вам действительно надо очень серьезно готовится к экзаменам, быть внимательными и очень стараться. А что касается Овнов преподавателей, то постарайтесь быть объективными. Ваш необъективный подход может навредить. Отбросьте эмоции.

Это время для Овнов также не очень благоприятно для новых покупок, для ремонта. Постарайтесь от этого воздержаться и даже если в этот период вам предлагают очень хороший вариант, постарайтесь этим вопросами заняться во второй половине июня. Помните, сейчас идёт коридор затмений и все важные дела мы обязательно откладываем на потом.

Этот период будет достаточно хорош для тех Овнов, которые занимаются строительством, ремонтными работами, риелторством. Заканчивайте то, что вы уже делали, завершайте те сделки, о которых было договорено ранее. Продвигайте начатое, все ваши начатые проекты. И ни в коем случае не ввязывайтесь в интриги. Это может очень плохо закончиться, особенно, в течении ближайших двух недель.

Очень непростой период для руководителей Овнов, потому что в этот период если идти на серьёзные, острые ситуации, на конфликты, то вы можете просто потерять должность. У Овнов вообще может быть смена руководства вышестоящего, поэтому вы должны на этой неделе быть готовыми ко всему.

Что касается любви, семейные Овны будет переживать достаточно спокойный период, но у вас на этой неделе будет особый соблазн - завести на стороне какие-нибудь романтические отношения. Ни вскроем случае, особенно в период затмения, не стоит идти на поводу такого желания – оно будет иметь очень тяжёлые последствия. А что касается одиноких Овнов, то в период затмений не стоит спешить, кроме тех Овнов, которые рождены в период затмения.

Напомним, что в период затмений может ухудшаться самочувствие. Овнам стоит обратить внимание на дыхательную систему. Курильщикам самое время попрощаться с этой привычкой. Уделите время прогулкам на свежем воздухе.

Телец

Вся неделя будет переполнена вопросами финансов. У вас будет очень остро стоять денежный вопрос, но ни в коем случае на этой неделе вам не стоит рисковать. Вам не стоит брать какие-то серьёзные кредиты или брать деньги в долг. Лучше вовремя платить по счетам. Конечно, те Тельцы, которые занимаются своим бизнесом или же те, чья работа связанна с финансами - будьте предельно осторожны, не вкладывайтесь и, конечно же, не стоит на себя в данный момент брать какие-то финансовые обязательства. Могут немного застопориться начатые проекты.

Не стоит идти на риск, а уж тем более начинать что-то новое – подождите. Если даже в начатых проектах что-то идёт не так, не переживайте, это всего-то лишь время. Постарайтесь поддерживать всеми силами начатое.

Многие Тельцы очень остро могут воспринимать информацию, которую они будут слышать вокруг себя и очень близко приниматься сердцу. Делать этого не стоит. А вот те Тельцы, которые работающие в информационных сферах – будьте внимательны. Не вмешивайтесь ни в какие скандалы. Не стоит сейчас ярко себя проявлять. Побудьте немножко в тени. Хорошо время для тех Тельцов, кто занимается, например, направлениями психологии, образования. В этих направлениях у вас, однозначно, будет более-менее спокойный период и, как раз, в данный момент вы можете очень много принести людям пользы.

У Тельцов-руководителей может быть достаточно стабильный период. Главное – не принимать нестандартных решений, не идти в оппозицию к какой-либо ситуации, и вы спокойно можете продержаться на посту.

Стоит предупредить Тельцов о том, что эта неделя не самая лучшая для дальних поездок и путешествий. А если ваш бизнес каким-то образом связан с иностранцами, то будьте осторожны. Если он идёт не совсем активно или есть там какие-то проблемы, не расстраивайтесь, это всего лишь такой период.

Что касается личных отношений, то для семейных Тельцов это время будет достаточно спокойное. Если вы будете избегать споров по поводу каких-нибудь материальных вопросов или бытовых проблем. А что касается одиноких Тельцов, то как и всем, в данный момент лучше не рисковать с новыми знакомствами. Это не время для экспериментов.

Уделите больше внимания здоровью. Дорогие Тельцы, обратите внимание горло, голосовые связки и не переохлаждайтесь. И не злоупотребляйте спиртным, это может плохо отразится не только на здоровье, но и на отношениях с друзьями.

Близнецы

Вы находитесь в центре внимания. Период затмений проходит через ваш знак. Безусловно, вы будете максимально подвержены этому влиянию и поэтому в данный момент очень важно, чтобы вы вели себя спокойно, правильно и обдумано, что к сожалению, не всегда получается у Близнецов. Важно контролировать свои эмоции. Эмоции должны быть спокойные, правильные. Постарайтесь не слишком гневаться и не идти на крайние меры. Все Близнецы любят спорить, но данный период категорически не подходит для этого. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты и не обостряйте ситуацию. После 3-го июня вам станет материально легче. Вы можете получит хорошую премию, бонусы, может быть повышение заработной платы. Но в данный период лучше воздержаться от финансовых вложений или получения кредитов.

В этот период вам захочется рассказать о каких-то секретах - своих или чужих, ни в коем случае этого не делайте, иначе вы тоже будете втянуты в какие-то конфликтные ситуации. Вас не простят. Вообще на этой неделе самое главное - это информация, которую вы будете говорить. Взвешивайте все слова, будьте внимательны к сказанному и несите ответственность за все, что вы думаете, говорите и пишите.

Что касается личных отношений, то это достаточно сложный период для семейных Близнецов. Возможны споры, ссоры, скандалы, поэтому постарайтесь не встревать в них. Иначе вы заложите эти конфликтные ситуации, как минимум, на полгода. Одиноким Близнецам лучше не заводить сейчас знакомств и отношений.

Что касается здоровья, вы можете от перенапряжения испытывать головные боли. Обратите внимание на зрение. Постарайтесь сохранять спокойствие и проводить время на свежем воздухе.

Рак

На протяжении недели вы особенно остро можете ощущать все проявления затмения, но к концу недели - на выходных вам станет лучше, вы сможете расслабиться и настроение у вас может улучшиться. На этой неделе будет хорошо тем Ракам, которые занимаются психологией, социологией, HR-направлениями, образовательной системой. Очень хороший период для тех Раков, которые работают в иностранных компаниях или просто общаются с иностранцами. Единственное, что новые проекты начинать не стоит. Их необходимо перенести, пересмотреть их через пару недель или же приступить к работе через пару недель. Опирайтесь на этой неделе только на себя и на свою интуицию, она у вас прекрасная. Больше поддержки на этой неделе ожидать не стоит, вряд ли вы найдёте поддержек из вне. Избегайте также открытых конфликтов.

Стоит обратить внимание на юридический вопросы – тут могут возникнуть проблемы. Если у вас были связанные с этой сферой вопросы – постарайтесь перенести их решение, не стоит сейчас ходить в суд или разбираться в каких-то сложных документах. Повремените с этим. Точно также те Раки, кто работает в юридическом направлении, в судах – может достаточно серьёзно обостриться ситуация. Постарайтесь побыть в тени. Время все покажет.

В любви у семейных Раков может быть достаточно спокойный период. Уделяйте больше внимания своему дому и семье - самое время. А что касается одиноких Раков, здесь может быть очень интересное знакомство, но опять-таки, они могут только вас запутать или же закончиться весьма неинтересными историями если вы не Рак-затменник.

Что касается здоровья, то уделите ему внимание. Постарайтесь чтобы в вашей жизни было больше движения, но не перегружайте себя.

Лев

Очень хорошо будут идти ваши уже начатые проекты. Но много новых идей, знакомств приведут вас к тому, что вы захотите что-то изменить или принять какие-то важные решения. Отложите это. Зафиксируйте эти предложения и планируйте их реализацию после Солнечного затмения, которое будет 10 июня. Что касается Львов-руководителей, здесь очень интересный период большого напряжения. У вас может начаться большая борьба, хотя для нее сейчас не время, но вокруг может возникнуть много конфликтных ситуаций, споров. Но в данный момент лучше идти совершенно неконфликтный путём, дипломатическим, уметь договариваться. И в данный момент если вы будете резко и категорично принимать решения, как руководитель, то это может закончится плохо не только для вас, а для всего вашего коллектива. Будьте внимательнее. Ваша разумность, объективность, спокойный подход к людям, вам очень сильно поможет. Очень помогут вам ваши компаньоны, с которыми вы очень давно, а вот новых компаньонов сейчас не стоит заводить.

В данный момент я вам также лучше не менять автомобиль, оргтехнику. Да, на этой неделе могут быть поломки, вы можете отремонтировать, но хорошую, дорогостоящую покупку лучше делать позже.

Очень много работы будет у тех Львов, которые занимаются медициной, производством, а также всеми новыми передовыми технологиями, в том числе и IT.

Для семейных Львов это может быть совершенно спокойный период, опять-таки, если вы уберёте свою гордыню и будете спокойно общаться со всеми своими домашними, а что касается одиноких Львов, здесь может быть огромное количество соблазнов. Постарайтесь не запутаться.

Что касается здоровья, слабые места - это район спины, ноги, также часто может прыгать давление. Поэтому, безусловно, хорошее настроение и спорт - это самое важное на сегодня, что прописано вашему здоровью и вашей нервной системе.

Дева

Сейчас особенно серьёзный и ответственный период для всех Дев-руководителей. Сейчас могут быть очень интересные и яркие предложения от которых будет очень трудно отказаться. Если вы Дева-затменник, к делам вы можете приступить сразу, если нет, вы можете обговорит какие-то детали и перенести важные решения, опять-таки, на конец периода затмений - после 10 июня. Что касается ваших проектов, здесь тоже будет очень много ярких событий. Начатые вами ранее проекты, одни будет иметь колоссальный успех, а другие могут резко закрыться. Но такой сейчас период и вы должны спокойно к этому относиться.

В вашем окружении могут произойти очень интересные изменения. Одни люди могут от вас уйти, как друзья, так и специалисты, которые работают у вас и наоборот, может прийти много интересных людей. К этому также надо относиться спокойно.

Особое напряжение могут почувствовать те Девы, которые занимаются творчеством. К сожалению, для вас, это сейчас сложный период, поэтому вам лучше просто передохнуть и задуматься над новыми проектами. В основном же для работающих Дев это будет спокойный период, когда вы можете насладится своей профессией. Единственный момент - не стоит сейчас заниматься сменой работы, а вот руководство у вас на этой неделе может смениться.

Ещё раз повторюсь - это период не для подписания важных договоров, контрактов, особых каких-то юридически важных документов, иначе потом из этого выйдут только проблемы.

Что касается любви, то здесь могут возникнуть некоторые сложности. У семейных Дев данный момент может быть спокойный период - если вы будете спокойны. Уделите внимание своей второй половинке. Что касается Дев одиноких, здесь может быть, предложение, но стоит об этом подумать.

Девы, от вашей перезагрузки и трудолюбия могут начаться проблемы с психосоматикой и на нервной почве могут болеть и голова или живот, или возникать другие психосоматические состояния. Поэтому постарайтесь не перерабатывать. Это не время больших загрузок как в работе, так и в спорте. Постарайтесь побольше отдыхать и уделять время своим родным и близким.

Скорпион

Этот период для вас очень насыщенный и вам придётся успевать везде - и на работе, и дома. Особенно насыщенный период будет у тех Скорпионов, кто работает в медицине, в полиции, юриспруденции, в судах или страховании. Этот период для вас будет и благоприятный, удачный, но, помните, не начинайте что-то новое, а работайте в своём привычном режиме. Стоит вам также быть очень осторожными в партнёрских отношениях - как в личных, так и в трудовых, а также не стоит сейчас что-то в них менять, брать новых компаньонов по работе. Это может спровоцировать кризис.

Все те Скорпионы, которые работают заграницей, в данный момент лучше отложить какие-нибудь важные встречи с иностранцами или отложить поездки за рубеж. Особое внимание к тем Скорпионам, которые публичны. В данном времени вам не стоит делать публичных, ярких и категоричных высказываний. Это может иметь долгоиграющие последствия.

Нужно быть осторожным на дорогах, а также не время покупать автомобиль или менять его.

Что касается личных отношений, точно так же хочется, как и для всех знаков зодиака сказать: семейные Скорпионы, будьте внимательны, думайте, что вы говорите, не будьте резки к своей второй половинке, иначе это может очень печально закончиться для семьи. А что касается одиноких, точно так же, не время сейчас экспериментировать, знакомиться.

Скорпионам необходимо достаточно серьёзно отнестись к своему здоровью, а особенно тем, у кого есть проблемы внизу живота, а также с тазобедренными и коленными суставами. Вам стоит обязательно обратиться к врачу. Всем остальным, безусловно, хорошего настроения, движения и спорта, но спорт должен быть умеренный.

Стрелец

Этот период для вас очень необыкновенный. Вы будете в центре событий, поскольку ось затмений попадает также на знак Стрельца, и связанна она с кармой прошлого. В данный период вы можете неожиданным образом встречать сейчас людей, которых вы давно не видели или могут подняться те истории и ситуации, о которых вы уже давно забыли. И это нормальный период для того, чтобы смело и активно с этим справляться. Очень хороший период у тех Стрельцов, кто занимается психологией, социальными проектами, образовательной системой. Вы можете гармонично и спокойно провести всю неделю и реализовать себя в своих вопросах. Многие из вас могут захотеть поменять что-то кардинально: что-то в семье, куда-то переехать, может быть даже в другую страну, возникнет желание заняться новым видом деятельности. Этот период совершенно не годится для таких изменений. Воздержитесь пока.

Что касается тех Стрельцов, которые занимаются торговлей, то вас может ожидать удача. Доставайте из-под полы те товары, которые у вас залежались. Самое время из реализовывать.

Стрельцов могут ожидать встречи с родственниками, семейные посиделки.

Что касается финансов, здесь может быть несколько напряженная неделя. Могут быть небольшие финансовые потери. Кто работает с финансами и у кого есть свой собственный бизнес, обязательно будьте крайне осторожны. Не время делать большие, крупные покупки или инвестироваться во что-то.

Больше всего в личных отношениях повезёт на этой неделе именно Стрельцам. Что касается семейных Стрельцов, то сейчас хороший момент чтобы провести очень интересно время со своей второй половинкой и самое важное, что именно она сейчас будет вашим подсказчиком и поддержкой в трудных ситуациях. А что касается одиноких Стрельцов, здесь могут быть весьма интересные ситуации, знакомства, но опять-таки, будьте очень осторожны. Это время лучше уделить психологии, отношениям, знакомствам и, тем более, все Стрельцы очень любят психологию.

Берегите своё здоровье. На этой неделе, особенно внимательно отнеситесь к голосовым связкам – не нагружайте их, особенно это касается Стрельцов чья работа связанна с речью. Также обратите вниманием поясничную область позвоночника. В целом, хорошо для вас подойдут йога, медитация и, конечно же, качественный отдых.

Козерог

Козероги, на этой неделе вы будете очень погружены в свою работу, где вы можете ярко проявить свой профессионализм. Хороший период в таких направлениях, как медицина, фармацевтика, а также государственная деятельность, любой вид производства. Финансово неделя точно также будет достаточно хорошей. Вы можете получить прибыль, премию, повышенную зарплату, но безусловно время затмений совершенно не подходит для того, чтобы вы вкладывали во что-либо деньги или брали кредиты.

Не навредите на этой неделе своими высказываниями другим людям, особенно те Козероги, которые работают в СМИ, в информационных направлениях, в образовательной системе. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то серьёзные скандальные ситуации, иначе на долгое время вы будете в эпицентре этого скандала. А вот к концу недели наступит прекрасный период встретиться со своими дорогими, любимыми людьми и великолепно провести выходные. Обязательно расслабьтесь.

Что касается личных отношений, опять-таки, как и для всех знаков зодиака и для Козерогов эта неделя будет непростой. Для семейных Козерогов очень важно не сориться по мелочам, не выяснять отношения, потому что у вас будет очень большое желание. Воздержитесь и найдите в своей половинке что-то хорошее. А что касается одиноких Козерогов, точно так же, как и для всех, на этой неделе ни в коем случае не начинать новые отношения, иначе они могут иметь не совсем приятные последствия.

Уделите внимание своему желудочно-кишечному тракту. Постарайтесь воздержаться от излишеств в еде или наоборот от строгой диеты. Питайтесь правильно, любите себя и будьте в хорошем настроении.

Водолей

На этой неделе вы почувствуете эмоциональный подъем и несмотря на трудный период затмений, вы будете вдохновлены своими творческими начинаниями. Поэтому те Водолеи, которые работают в творчестве, это могут быть кино, телевидение, театр или же дизайнеры интерьеров, одежды, архитектор, это время, когда у вас может возникнуть вдохновение, но не спешите реализовываться сразу. Пока это может быть лично ваш творческий проект. Также те, кто занимается спортом - это тоже замечательный период, но постарайтесь на этой неделе не сильно выкладываться. Также те Водолеи, кто занимается детьми, великолепный период, когда ваши подопечные могут порадовать вас своими прекрасными результатами.

Чем бы вы не занимались – постарайтесь держать себя в руках, быть в хорошем настроении и не идти на конфликтные ситуации. И еще раз, сейчас не время начинаний, а время работы над собой. Финансово период может быть достаточно хороший, но рисковать на этой неделе не нужно. А ещё интересный для вас факт: на этой неделе могут вскрыться неожиданно какие-то тайны, о которых вы не знали или могут проявить себя ваши недоброжелатели, которые были прямо у вас под носом. Но не стоит эти вопросы обострять. Просто посмотрите, что происходит вокруг вас. Также это не очень благоприятный период заниматься вопросами недвижимости, купли-продажи земли, квартир. Отложите это на потом.

Что касается любви, то семейные Водолеи, уделите этому особое внимание. У вас на кону может быть очень серьёзный конфликт. Что касается одиноких Водолеев, не идите на эксперименты, не стоит проявлять авантюризм. В этот период вам лучше заняться психологией отношений или уделить внимание самому себе.

Уделите внимание здоровью. Вам обязательно нужны прогулки на свежем воздухе, больше движения и, конечно же, приятного общения.

Рыбы

Для вас этот период затмений может пройти очень спокойно и хорошо. Эта неделя будет наполнена встречами с родственниками. Время, когда вы можете увидеть своих старых знакомых. Очень хорошо будет тем Рыбам будет, которые работают дома, например, онлайн или на фрилансе, каким-нибудь домашним ремеслом. Хорошее время для занятий хобби или творческими направлениями. Прекрасно также для тех, кто занимается психологией. Самое время проводить какие-нибудь расслабляющие тренинги, не только для себя, а и для других людей. В этом у вас будет очень большой успех, потому что время сейчас как раз то самое, когда вы можете помочь другим. Совсем не время менять работу или менять что-то кардинально в семье, переезжать с места на место или думать даже о том, чтобы переехать в другую страну. Отложите эти вопросы до конца затмений не раньше, чем после 10 июня.

Дорогие Рыбы, вы знаете какие вы эмоциональные. Ведь, если Солнце находится в Рыбах, то человек, однозначно, он будет очень чувствительный, эмоциональный. Поэтому это прекрасный период заняться собой. Вы можете поработать с хорошим психологом, а чаще всего Рыбы сами себе выбирают такую профессию, поэтому если вы являетесь психологом - это прекрасно поработать не только над собой, а работая с другими людьми, увидеть и свои ошибки. Занимайтесь своим внутренним миром, чисткой своего дома, сознания, встречайтесь побольше с любимыми людьми, родственниками. Эта неделя для вас будет прекрасной. Будьте очень внимательными на дорогах, а также это время, когда не стоит заниматься покупкой автомобиля, любой другой оргтехникой. Воздержитесь, пожалуйста, от встреч, которые несли бы с собой какие-то конфликтные ситуации, разрешение каких-то важных вопросов с документами. Это лучше отложить на потом.

Что касается любви, как для всех знаков зодиака, так и для Рыб, время не самое лучшее. Для семейных Рыб, лучшее это спокойный образ жизни, совместные какие-нибудь дела, которые укрепят ваши отношения. А что касается одиноких Рыб, совершенно не время знакомится с новыми людьми. Тут вы можете совершенно запутаться и могут возникнуть непредсказуемые для вас ситуации.

Уделите время своему здоровью, особенно пищеварительной системе. Вам не стоит перегружаться: пить много воды, переедать или по-другому неправильно питаться, например, недоедать. Вам нужно внимательно относится к себе. Обязательно занимайтесь спортом. Вам показаны йога, хорошее настроение и окружение хороших людей.