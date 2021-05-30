Коридор затемнень та ретроградний Меркурій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку до 7 червня

Астролог зазначила, що ми проходимо коридор затемнень, а також 29 травня розпочався ретроградний Меркурій, що природно відбивається на нас з вами.

Овен

Цей тиждень для Овнів буде перевантажений інформацією самого різного роду. Але цього тижня, оскільки ми проходимо коридор затемнень, вона буде для вас дуже заплутаною. Якщо ваша робота пов'язана з інформацією, якщо ви працює в ЗМІ, в освітній сфері, то необхідно бути уважними з тим, що ви передаєте, яка інформація до вас надходить для того, щоб ви остаточно не заплуталися. Уникайте конфліктних ситуацій.

Особливу увагу хочеться приділити тим Овнам, які навчаються - це студенти, учні. Зараз для вас гаряча пора і, на жаль, не вийде як-небудь на авось пройти цей період. Вам дійсно треба дуже серйозно готуватися до іспитів, бути уважними і дуже старатися. А що стосується Овнів викладачів, то постарайтеся бути об'єктивними. Ваш необ'єктивний підхід може нашкодити. Відкиньте емоції.

Цей час для Овнів не дуже сприятливий для нових покупок, для ремонту. Постарайтеся від цього утриматися і навіть якщо в цей період вам пропонують дуже хороший варіант, постарайтеся цим питаннями зайнятися в другій половині червня. Пам'ятаєте, зараз йде коридор затемнень і всі важливі справи ми обов'язково відкладаємо на потім.

Цей період буде досить хороший для тих Овнів, які займаються будівництвом, ремонтними роботами, ріелторство. Закінчуйте те, що ви вже робили, завершуйте ті угоди, про які було домовлено раніше. Просувайте розпочате, всі ваші розпочаті проекти. І ні в якому разі не вдавайтеся в інтриги. Це може дуже погано закінчитися, особливо, в перебігу найближчих двох тижнів.

Дуже непростий період для керівників Овнів, тому що в цей період якщо йти на серйозні, гострі ситуації, на конфлікти, то ви можете просто втратити посаду. У Овнів взагалі може бути зміна вищестоящого керівництва, тому ви повинні на цьому тижні ймовірно готовими до всього.

Що стосується любові, то сімейні Овни будуть переживати досить спокійний період, але у вас на цьому тижні буде особлива спокуса - завести на стороні якісь романтичні стосунки. в жодному разі, особливо в період затемнення, не варто йти на поводу такого бажання - воно буде мати дуже важкі наслідки. А що стосується самотніх Овнів, то в період затемнень не варто поспішати, крім тих Овнів, які народжені в період затемнення.

Нагадаємо, що в період затемнень може погіршуватися самопочуття. Овнам варто звернути увагу на дихальну систему. Курцям саме час попрощатися з цією звичкою. Приділіть час прогулянкам на свіжому повітрі.

Телець

Увесь тиждень буде переповнений питаннями фінансів. У вас буде дуже гостро стояти грошові питання, але ні в якому разі на цьому тижні вам не варто ризикувати. Вам не варто брати якісь серйозні кредити або брати гроші в борг. Краще вчасно сплачувати за рахунками. Звичайно, ті Тельці, які займаються своїм бізнесом або ж ті, чия робота пов'язана з фінансами - будьте гранично обережні, не вкладайтеся і, звичайно ж, не варто на себе в даний момент брати якісь фінансові зобов'язання. Можуть трохи зупинитися розпочаті проекти.

Не варто йти на ризик, а вже тим більше починати щось нове - почекайте. Якщо навіть в початих проектах щось йде не так, не переживайте, це всього-то лише час. Постарайтеся підтримувати всіма силами розпочате.

Багато Тельців дуже гостро можуть сприймати інформацію, яку вони будуть чути навколо себе і дуже близько брати до серця. Робити цього не варто. А ось ті Тельці, які працюють в інформаційних сферах - будьте уважні. Не втручайтеся ні в які скандали. Не варто зараз яскраво себе проявляти. Побудьте трошки в тіні. Добрий час для тих Тельців, хто займається, наприклад, напрямками психології, освіти. У цих напрямках у вас, однозначно, буде більш-менш спокійний період і, як раз, в даний момент ви можете дуже багато принести людям користі.

У Тельців-керівників може бути досить стабільний період. Головне - не вдаватися до нестандартних рішень, не йти в опозицію до будь-якої ситуації, і ви спокійно можете протриматися на посаді.

Варто попередити Тельців про те, що цей тиждень не найкращий для далеких поїздок і подорожей. А якщо ваш бізнес якимось чином пов'язаний з іноземцями, то будьте обережні. Якщо він йде не зовсім активно або є там якісь проблеми, не турбуйтеся, це всього лише такий період.

Що стосується особистих відносин, то для сімейних Тельців цей час буде досить спокійне. Якщо ви будете уникати суперечок з приводу яких-небудь матеріальних питань або побутових проблем. А що стосується самотніх Тельців, то як і всім, в даний момент краще не ризикувати з новими знайомствами. Це не час для експериментів.

Приділіть більше уваги здоров'ю. Дорогі Тельці, зверніть увагу горло, голосові зв'язки і не переохолоджуватися. І не зловживайте спиртним, це може погано відбитися не тільки на здоров'ї, але і на відносинах з друзями.

Близнюки

Ви перебуваєте в центрі уваги. Період затемнень проходить через ваш знак. Безумовно, ви будете максимально схильні до цього впливу і тому в даний момент дуже важливо, щоб ви поводилися спокійно, правильно і обдумано, що на жаль, не завжди виходить у Близнюків. Важливо контролювати свої емоції. Емоції повинні бути спокійні, правильні. Постарайтеся не надто гніватися і не йти на крайні заходи. Всі Близнюки люблять сперечатися, але даний період категорично не підходить для цього. Ні в якому разі не вдавайтеся в конфлікти і не загострюйте ситуацію. Після 3-го червня вам стане матеріально легше. Ви можете отримає хорошу премію, бонуси, може бути підвищення заробітної плати. Але в даний період краще утриматися від фінансових вкладень або одержання кредитів.

В цей період вам захочеться розповісти про якісь секрети - свої або чужі, ні в якому разі цього не робіть, бо інакше ви теж будете втягнуті в якісь конфліктні ситуації. Вас не пробачать. Взагалі на цьому тижні найголовніше - це інформація, яку ви будете говорити. Зважуйте всі слова, будьте уважні до сказаного і несіть відповідальність за все, що ви думаєте, говорите і пишете.

Що стосується особистих відносин, то це досить складний період для сімейних Близнюків. Можливі суперечки, сварки, скандали, тому постарайтеся не встрявати в них. Інакше ви закладіть ці конфліктні ситуації, як мінімум, на півроку. Одиноким Близнюкам краще не заводити зараз знайомств і відносин.

Що стосується здоров'я, ви можете від перенапруги відчувати головні болі. Зверніть увагу на зір. Постарайтеся зберігати спокій і проводити час на свіжому повітрі.

Рак

Протягом тижня ви особливо гостро можете відчувати всі прояви затемнення, але до кінця тижня - на вихідних вам стане краще, ви зможете розслабитися і настрій у вас може покращитися. На цьому тижні буде добре тим Ракам, які займаються психологією, соціологією, HR-напрямками, освітньою системою. Дуже хороший період для тих Раков, які працюють в іноземних компаніях або просто спілкуються з іноземцями. Єдине, що нові проекти годі й починати. Їх необхідно перенести, переглянути їх через пару тижнів або ж приступити до роботи через пару тижнів. Спирайтеся на цьому тижні тільки на себе і на свою інтуїцію, вона у вас прекрасна. Більше підтримки на цьому тижні не варто очікувати, навряд чи ви знайдете підтримку із зовні. Уникайте також відкритих конфліктів.

Варто звернути увагу на юридичний питання - тут можуть виникнути проблеми. Якщо у вас були пов'язані з цією сферою питання - постарайтеся перенести їх вирішення, не варто зараз ходити в суд або розбиратися в якихось складних документах. Почекайте з цим. Так само ті Раки, хто працює в юридичному напрямку, в судах - може досить серйозно загостритися ситуація. Постарайтеся побути в тіні. Час все покаже.

В любові у сімейних Раків може бути досить спокійний період. Приділяйте більше увагу своєму дому і сім'ї - саме час. А що стосується самотніх Раків, тут може бути дуже цікаве знайомство, але знову-таки, вони можуть тільки вас заплутати або ж закінчитися вельми нецікавими історіями якщо ви не Рак народжений під час затемнення.

Що стосується здоров'я, то приділіть йому увагу. Постарайтеся щоб у вашому житті було більше руху, але не перевантажуйте себе.

Лев

Дуже гарно йтимуть ваші вже розпочаті проекти. Але багато нових ідей, знайомств приведуть вас до того, що ви захочете щось змінити або прийняти якісь важливі рішення. Відкладіть це. Зафіксуйте ці пропозиції і плануйте їх реалізацію після Сонячного затемнення, яке буде 10 червня. Що стосується Львів-керівників, тут дуже цікавий період великої напруги. У вас може початися велика боротьба, хоча для неї зараз не час, але навколо може виникнути багато конфліктних ситуацій, суперечок. Але в даний момент краще йти абсолютно неконфліктна шляхом, дипломатичним, вміти домовлятися. І в даний момент якщо ви будете різко і категорично приймати рішення, як керівник, то це може закінчиться погано не тільки для вас, а для всього вашого колективу. Будьте уважнішими. Ваша розумність, об'єктивність, спокійний підхід до людей, вам дуже сильно допоможе. Дуже допоможуть вам ваші компаньйони, з якими ви дуже давно, а ось нових компаньйонів зараз не варто заводити.

В даний момент вам також краще не міняти автомобіль, оргтехніку. Так, на цьому тижні можуть бути поломки, ви можете відремонтувати, але хорошу, дорогу покупку краще купувати пізніше.

Дуже багато роботи буде у тих Левів, які займаються медициною, виробництвом, а також усіма новими передовими технологіями, в тому числі і IT.

Для сімейних Левів це може бути абсолютно спокійний період, знову-таки, якщо ви приберете свою гординю і будете спокійно спілкуватися із його домашніми, а що стосується самотніх Львів, тут може бути величезна кількість спокус. Постарайтеся не заплутатися.

Що стосується здоров'я, слабкі місця - це район спини, ноги, також часто може стрибати тиск. Тому, безумовно, гарний настрій і спорт - це найважливіше на сьогодні, що прописано вашому здоров'ю і вашій нервовій системі.

Діва

Зараз особливо серйозний і відповідальний період для всіх Дів-керівників. Зараз можуть бути дуже цікаві і яскраві пропозиції від яких буде дуже важко відмовитися. Якщо ви Діва-затмінник, то до справ ви можете приступити відразу, якщо ж ні, то ви можете обговорить якісь деталі і перенести важливі рішення, знову-таки, на кінець періоду затемнень - після 10 червня. Що стосується ваших проектів, тут теж буде дуже багато яскравих подій. Розпочаті вами раніше проекти, одні матимуть колосальний успіх, а інші можуть різко закритися. Але такий зараз період і ви повинні спокійно до цього ставитися.

У вашому оточенні можуть відбутися дуже цікаві зміни. Одні люди можуть від вас піти, як друзі, так і фахівці, які працюють у вас і навпаки, може прийти багато цікавих людей. До цього також треба ставитися спокійно.

Особливе напруження можуть відчути ті Діви, які займаються творчістю. На жаль, для вас, зараз складний період, тому вам краще просто перепочити і задуматися над новими проектами. В основному ж таки для працюючих Дів це буде спокійний період, коли ви можете отримати насолоду від своєї професією. Єдиний момент - не варто зараз займатися зміною роботи, а ось керівництво у вас на цьому тижні може змінитися.

Ще раз повторюся - це період не для підписання важливих договорів, контрактів, особливих якихось юридично значимих документів, інакше потім з цього вийдуть тільки проблеми.

Що стосується любові, то тут можуть виникнути деякі складності. У сімейних Дів даний момент може бути спокійний період - якщо ви будете спокійні. Приділіть увагу своїй другій половинці. Що стосується Дів самотніх, тут може бути, пропозиція, але варто про це подумати.

Діви, від вашого перезавантаження і працьовитості можуть початися проблеми з психосоматикою і на нервовому грунті можуть боліти голова або живіт, або виникати інші психосоматичні стани. Тому постарайтеся не перепрацьовувати. Не час для великих завантажень як в роботі, так і в спорті. Постарайтеся більше відпочивати і приділяти час своїм рідним і близьким.

Скорпіон

Цей період для вас дуже насичений і вам доведеться встигати скрізь - і на роботі, і вдома. Особливо активний період буде у тих Скорпіонів, хто працює в медицині, в поліції, юриспруденції, в судах або страхування. Цей період для вас буде і сприятливий, вдалий, але, пам'ятайте, не починайте щось нове, а працюйте в своєму звичному режимі. Варто вам також бути дуже обережними в партнерських відносинах - як в особистих, так і в трудових, а також не варто зараз щось в них міняти, брати нових компаньйонів по роботі. Це може спровокувати кризу.

Всі ті Скорпіони, які працюють закордоном, в даний момент краще відкласти якісь важливі зустріч з іноземцями або відкласти поїздки за кордон. Особлива увага до тих Скорпіонів, які є публічними. В даному часу вам не варто робити публічних, яскравих і категоричних висловлювань. Це може мати довгограючі наслідки.

Потрібно бути обережним на дорогах, а також не на часі купувати автомобіль або міняти його.

Що стосується особистих відносин, точно так же хочеться, як і для всіх знаків зодіаку сказати: сімейні Скорпіони, будьте уважні, думайте, що ви говорите, не будьте різкі до своєї другої половинки, інакше це може дуже сумно закінчитися для сім'ї. А що стосується самотніх, так само, не на часі зараз експериментувати, знайомитися.

Скорпіонам необхідно досить серйозно поставитися до свого здоров'ю, а особливо тим, у кого є проблеми внизу живота, а також з тазостегновими і колінними суглобами. Вам варто обов'язково звернутися до лікаря. Всім іншим, безумовно, гарного настрою, руху і спорту, але спорт повинен бути помірний.

Стрілець

Цей період для вас дуже незвичайний. Ви будете в центрі подій, оскільки вісь затемнень потрапляє також на знак Стрільця, і пов'язана вона з кармою минулого. В даний період ви можете несподіваним чином зустрічати людей, яких ви давно не бачили або можуть піднятися ті історії та ситуації, про які ви вже давно забули. І це нормальний період для того, щоб сміливо і активно з цим справлятися. Дуже хороший період у тих Стрільців, хто займається психологією, соціальними проектами, освітньою системою. Ви можете гармонійно і спокійно провести весь тиждень і реалізувати себе в своїх питаннях. Багато з вас можуть захотіти змінити щось кардинально: щось в сім'ї, кудись переїхати, може навіть в іншу країну, виникне бажання зайнятися новим видом діяльності. Цей період абсолютно не годиться для таких змін. Утримайтеся поки.

Що стосується тих Стрільців, які займаються торгівлею, то вас може очікувати удача. Діставайте з-під поли ті товари, які у вас залежалися. Саме час з реалізовувати.

Стрільців може очікувати зустрічі з родичами, сімейні посиденьки.

Що стосується фінансів, тут може бути дещо напружений тиждень. Можуть бути невеликі фінансові втрати. Хто працює з фінансами і у кого є свій власний бізнес, обов'язково будьте вкрай обережні. Не час робити великі покупки або інвестувати в щось.

Найбільше в особистих відносинах пощастить на цьому тижні саме Стрільцям. Що стосується сімейних Стрільців, то зараз хороший момент щоб провести дуже цікаво час зі своєю другою половинкою і найважливіше, що саме вона зараз буде вашим підказувачем і підтримкою в важких ситуаціях. А що стосується самотніх Стрільців, тут можуть бути вельми цікаві ситуації, знайомства, але знову-таки, будьте дуже обережні. Це час краще приділити психології, відносин, знайомствам і, тим більше, все Стрільці дуже люблять психологію.

Бережіть своє здоров'я. На цьому тижні, особливо уважно поставтеся до голосовим зв'язкам - Не навантажуйте їх, особливо це стосується Стрільців чия робота пов'язана з мовленням. Також зверніть увагою на поперекову область хребта. В цілому, добре для вас підійдуть йога, медитація і, звичайно ж, якісний відпочинок.

Козоріг

Козероги, на цьому тижні ви будете дуже занурені в свою роботу, де ви можете яскраво проявити свій професіоналізм. Хороший період в таких напрямках, як медицина, фармацевтика, а також державна діяльність, будь-який вид виробництва. Фінансово тиждень також буде досить хорошим. Ви можете отримати прибуток, премію, підвищену зарплату, але безумовно час затемнень зовсім не підходить для того, щоб ви вкладали у що-небудь гроші або брали кредити.

Не нашкодьте на цьому тижні своїми висловлюваннями іншим людям, особливо ті Козероги, які працюють в ЗМІ, в інформаційних напрямках, в освітній системі. Ні в якому разі не вдавайтеся в якісь серйозні скандальні ситуації, інакше на довгий час ви будете в епіцентрі цього скандалу. А ось до кінця тижня настане прекрасний період зустрітися зі своїми дорогими, коханими людьми і чудово провести вихідні. Обов'язково розслабтеся.

Що стосується особистих відносин, знову-таки, як і для всіх знаків зодіаку й для Козерогів ця тиждень буде непростий. Для сімейних Козерогів дуже важливо не сваритися через дрібниці, не з'ясовувати стосунки, тому що у вас буде дуже велике бажання. Утримайтеся і знайдіть у своїй половинці щось хороше. А що стосується самотніх Козерогів, так само, як і для всіх, на цьому тижні ні в якому разі не починати нові стосунки, інакше вони можуть мати не зовсім приємні наслідки.

Приділіть увагу своєму шлунково-кишковому тракту. Постарайтеся утриматися від надмірностей у їжі або навпаки від суворої дієти. Харчуйтеся правильно, любить себе і будьте в доброму гуморі.

Водолій

На цьому тижні ви відчуєте емоційний підйом і незважаючи на важкий період затемнень, ви будете натхненні своїми творчими починаннями. Тому ті Водолії, які працюють у творчості, це можуть бути кіно, телебачення, театр або ж дизайнери інтер'єрів, одягу, архітектор, це час, коли у вас може виникнути натхнення, але не поспішаєте реалізовуватися відразу. Поки це може бути особисто ваш творчий проект. Також ті, хто займається спортом - це теж чудовий період, але постарайтеся на цьому тижні не сильно викладатися. Також ті Водолії, хто займається дітьми, чудовий період, коли ваші підопічні можуть порадувати вас своїми прекрасними результатами.

Чим би ви не займалися - постарайтеся тримати себе в руках, бути в гарному настрої і не йти на конфліктні ситуації. Та ще раз, зараз не час починань, а час роботи над собою. Фінансово період може бути досить хороший, але ризикувати на цьому тижні не потрібно. А ще цікавий для вас факт: на цьому тижні можуть розкритися несподівано якісь таємниці, про які ви не знали або можуть проявити себе ваші недоброзичливці, які були прямо у вас під носом. Але не варто ці питання загострювати. Просто подивіться, що відбувається навколо вас. Також це не дуже сприятливий період займатися питаннями нерухомості, купівлі-продажу землі, квартир. Відкладіть це на потім.

Що стосується любові, то сімейні Водолії, приділіть цьому особливу увагу. У вас на кону може бути дуже серйозний конфлікт. Що стосується самотніх Водоліїв, не йдіть на експерименти, не варто проявляти авантюризм. У цей період вам краще зайнятися психологією відносин або приділити увагу самому собі.

Приділіть увагу здоров'ю. Вам обов'язково потрібні прогулянки на свіжому повітрі, більше руху і, звісно ж, приємного спілкування.

Риби

Для вас цей період затемнень може пройти дуже спокійно і добре. Цей тиждень буде наповнений зустрічами з родичами. Час, коли ви можете побачити своїх старих знайомих. Дуже добре буде тим Рибам, які працюють вдома, наприклад, онлайн або на фрілансі, займаються якимось домашнім ремеслом. Гарний час для занять хобі або творчими напрямами. Прекрасно також для тих, хто займається психологією. Саме час проводити які-небудь розслаблюючі тренінги, не тільки для себе, а й для інших осіб. У цьому у вас буде дуже великий успіх, тому що час зараз якраз той самий, коли ви можете допомогти іншим. Зовсім не час змінювати роботу чи змінювати щось кардинально в сім'ї, переїжджати з місця на місце або думати навіть про те, щоб переїхати в іншу країну. Відкладіть ці питання до кінця затемнень не раніше, ніж після 10 червня.

Дорогі Риби, ви знаєте які ви емоційні. Адже, якщо Сонце знаходиться в Рибах, то людина, однозначно, буде дуже чутливою, емоційною. Тому це прекрасний період зайнятися собою. Ви можете попрацювати з хорошим психологом, а найчастіше Риби самі собі вибирають таку професію, тому якщо ви є психологом - це прекрасно попрацювати не тільки над собою, а працюючи з іншими людьми, побачити і свої помилки. Займайтеся своїм внутрішнім світом, очищенням свого будинку, свідомості, зустрічайтеся побільше з улюбленими людьми, родичами. Цей тиждень для вас буде прекрасним. Будьте дуже уважними на дорогах, а також цей час, коли не варто займатися купівлею автомобіля, будь-який інший оргтехнікою. Утримайтеся, будь ласка, від зустрічей, які несли б з собою якісь конфліктні ситуації, вирішення якихось найважливіших питань з документами. Це краще відкласти на потім.

Що стосується любові, як для всіх знаків зодіаку, так й для Риб, час не найкращий. Для сімейних Риб, краще це спокійний спосіб житті, спільні якісь справи, які зміцнять ваші відносини. А що стосується самотніх Риб, абсолютно не на часі знайомиться з новими людьми. Тут ви можете абсолютно заплутатися і можуть виникнути непередбачувані для вас ситуації.

Приділіть час своєму здоров'ю, особливо травній системі. Вам не варто перевантажуватися: пити багато води, переїдати або по-іншому неправильно харчуватися, наприклад, недоїдати. Вам потрібно уважно ставиться до себе. Обов'язково займайтеся спортом. Вам показані йога, гарний настрій і оточення хороших людей.