Коридор позора и полиция: во Львове активисты блокируют концерт Билык
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львове активиты блокируют концерт певицы Ирины Билык в Оперном театре, передает корреспондент УНН.
По словам активистов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию агрессором.
Сейчас у Оперного сформировали коридор позора и не пропускают посетителей.
На место событий также прибыли полицейские.
Напомним, активисты в Одессе сорвали концерт Константина Райкина.