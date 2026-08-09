Корецкий провёл совещание по финансированию Сил обороны до конца года
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий провёл совещание с секретарём СНБО и министром финансов для обсуждения потребностей в финансировании Сил обороны. Правительство ищет дополнительные ресурсы, в том числе за счёт международной помощи.
Премьер Сергей Корецкий провёл отдельное совещание с секретарём СНБО, министром финансов, а также представителями силовых органов. Обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года, передаёт УНН.
Сегодня провели отдельное совещание с Секретарём СНБО, Министром финансов, исполняющим обязанности Министра обороны, Главой Службы внешней разведки и Министром внутренних дел. Обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года. Правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы
По его словам, все внутренние налоговые поступления, как и прежде, направляются на нужды сектора безопасности и обороны. Правительство будет работать над поиском дополнительных ресурсов, в частности с привлечением помощи наших международных партнёров.
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