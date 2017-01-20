Корреспондента российского телеканала RT арестовали во время инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Полиция США арестовала корреспондента российского телеканала Russia Today (RT) при освещении акции протеста возле площади Мак Ферсон в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении телекану RT, передает УНН.
"Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, толпы людей с битами и в балаклавах на улицах Вашингтона крушили витрины и машины во время акции протеста против инаугурации Д.Трампа.