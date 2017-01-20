Корреспондента российского телеканала RT арестовали во время инаугурации Д.Трампа

"Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, толпы людей с битами и в балаклавах на улицах Вашингтона крушили витрины и машины во время акции протеста против инаугурации Д.Трампа.