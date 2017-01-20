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Кореспондента російського телеканала RT заарештували під час інавгурації Д.Трампа

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Поліція США заарештувала кореспондента російського телеканала Russia Today (RT) під час висвітлення акції протесту біля площі Мак Ферсон у Вашингтоні. Про це йдеться в повідомленні телекану RT, передає УНН

"Він був затриманий і доставлений у відділення поліції, незважаючи на те, що показав своє посвідчення журналіста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, натовпи людей з битами та у балаклавах на вулицях Вашингтона трощили вітрини та машини під час акції протесту проти інавгурації Д.Трампа.

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