Кореспондента російського телеканала RT заарештували під час інавгурації Д.Трампа

"Він був затриманий і доставлений у відділення поліції, незважаючи на те, що показав своє посвідчення журналіста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, натовпи людей з битами та у балаклавах на вулицях Вашингтона трощили вітрини та машини під час акції протесту проти інавгурації Д.Трампа.