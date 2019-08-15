Корректировщик огня по Мариуполю вышел на свободу по "закону Савченко"

"Осужденный на 9 лет... Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но, по закону "Савченко", сегодня выходит на свободу", - написал Аброськин.

Он уточнил, что выходит на свободу "виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан".

Напомним, суд принял решение освободить из мест лишения свободы антимайдановца Игната Кромского ("Топаза"), приговоренного к 8 годам лишения свободы. Суд перечислил срок заключения Кромского в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда с учетом срока ареста, так называемый закон Савченко, и пришел к выводу, что он отбыл назначенный приговором 8 лет наказания и даже больше.