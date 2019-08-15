Корегувальник вогню по Маріуполю вийшов на свободу за "законом Савченко"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Корегувальник вогню по Маріуполю, засуджений на 9 років, вийшов із тюрми за "законом Савченко". Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Засуджений на 9 років… Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання згідно з вироком суду від 18 червня 2019 року, але, згідно з "законом Савченко", сьогодні виходить на свободу", - написав Аброськін.
Він уточнив, що виходить на волю "винний у вбивстві 30 мирних мешканців Маріуполя та пораненні 117 наших громадян".
Нагадаємо, суд ухвалив рішення звільнити з місць позбавлення волі антимайданівця Гната Кромського ("Топаза"), засудженого до 8 років позбавлення волі. Суд перерахував строк ув’язнення Кромського відповідно до роз’яснень пленуму Верховного суду з урахуванням терміну арешту, так званий закон Савченко, і дійшов висновку, що він відбув призначене вироком 8 років покарання і навіть більше.