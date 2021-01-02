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Границу Украины с нового года пересекли более 20 тыс. человек, отказали во въезде 22 лицам

Киев • УНН

 • 19178 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. За первые сутки 2021 года границу Украины пересекло более 20 тысяч человек - на 88,57% меньше, чем за 1 января 2020 года. Причем 22 лицам отказано в пропуске в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УНН.

Границу Украины с нового года пересекли более 20 тыс. человек, отказали во въезде 22 лицам

"За первые сутки 2021 года границу государства пересекло более 20 тысяч человек. Причем как на въезд, так и на выезд из Украины следовало примерно по 10 тысяч граждан. Во время мероприятий пограничного контроля 22 лицам отказано в пропуске в Украину, из которых - 16 потенциальным нелегальным мигрантам", - указали в ГПСУ.

Также, как отмечается, было оформлено 4,3 тысячи транспортных средств, из них в Украину следовало приблизительно на тысячу автомобилей больше.

Для сравнения в ГПСУ привели статистику за прошлый год - за первые сутки 2020 года на границе было оформлено 175 тысяч человек и около 30 тысяч транспортных средств. Не пропущено почти 90 человек и 22 потенциальных нелегальных мигранта.

Напомним, перед Новым годом украинцы массово возвращались из ЕС на зимние праздники.

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