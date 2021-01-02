Кордон України з нового року перетнуло понад 20 тис. людей, відмовили у в'їзді 22 особам

"За першу добу 2021-го року кордон держави перетнуло більше ніж 20 тисяч осіб. Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян. Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам", - вказали у ДПСУ.

Також, як зазначається, було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

Для порівняння у ДПСУ навели статистику за минулий рік за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти.

Нагадаємо, перед Новим роком українці масово поверталися з ЄС на зимові свята.