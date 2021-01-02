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Кордон України з нового року перетнуло понад 20 тис. людей, відмовили у в'їзді 22 особам

Київ • УНН

 • 19178 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. За першу добу 2021-го року кордон України перетнуло більше ніж 20 тисяч осіб - на 88,57% менше, ніж за 1 січня 2020 року. Причому 22 особам відмовлено у пропуску в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби, передає УНН.

Кордон України з нового року перетнуло понад 20 тис. людей, відмовили у в'їзді 22 особам

"За першу добу 2021-го року кордон держави перетнуло більше ніж 20 тисяч осіб. Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян. Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам", - вказали у ДПСУ.

Також, як зазначається, було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

Для порівняння у ДПСУ навели статистику за минулий рік  за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти.

Нагадаємо, перед Новим роком українці масово поверталися з ЄС на зимові свята.

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