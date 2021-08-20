Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины Военно-морские силы ВС Украины продемонстрируют свои возможности, в частности, на внешнем рейде морского порта Одесса и реке Днепр в городе Киев. О том, какие боевые единицы и техника будет привлечены, сообщили в ВМС в ответ на запрос УНН.

Цитата:

"В рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины от Военно-Морских Сил ВС Украины будут привлечены:

  • в Одесском гарнизоне: средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", патрульный катер "Старобельск", патрульный катер "Славянск", патрульный катер "Прилуки", средний разведывательный корабль "Симферополь", судно размагничивания "Балта", десантный катер "Станислав", малый разведывательный корабль "Переяслав", поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", катер связи "Доброполье", артиллерийский катер "АКА-02", артиллерийский катер "АКА-03", морское водолазное судно "Нетишин", учебный катер "Смила", учебный катер "Новая Каховка", учебный катер "Чигирин" и катер Willard, самолеты АН-2, вертолеты Ми-8МСБВ, БТР-80, пушки МТ-12 "Рапира", "КрАЗ" 6322, "МАЗ 6317WP", "Богдан" санитарный, СБА "Козак-2", БТР-3ДА, ЛПРК "Корсар", ПТРК "Стугна-П", БПЛА "1-С Фурия", РСЗО БМ-21 "Град", РСЗО 9К57 "Ураган", СПУ Р-360 МЦ, РКП Р-360 МЦ;
  • в Киевском гарнизоне: малый бронированный артиллерийский катер "Костополь", малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск", малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", десантный катер "Сватово", катера "Willard SF-1157", катера "Willard SF-730", вертолеты Ми-14пч, БТР-4Е.

Детали

Как отметили в ВМС, в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины запланировано демонстрации возможностей на внешнем рейде морского порта Одесса и реке Днепр в городе Киев, статический показ на Морском вокзале города Одесса и участие в торжественных мероприятиях по планам гарнизонов, где базируются подразделения Военно -морских сил ВСУ.

Добавим

18 августа в Одессе состоялась репетиция морского военного парада ко Дню Независимости Украины с участием авиации, боевых кораблей и бронетехники.

Сами праздничные мероприятия будут проходить 24 августа как в Одессе, так и в других населенных пунктах Украины. Часть техники и личного состава будет представлять национальный военный флот в Киеве, столице Украины.

В Одессе, вблизи пляжа Ланжерон, жители и гости города смогут увидеть торжественное прохождение боевой техники (кораблей, пролет авиации, и другие).

По предварительной информации, в военно-морском параде примут участие ВМС государств-членов и партнеров НАТО.

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