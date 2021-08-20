Кораблі, гармати, “Гради”: що покаже ВМС на параді до Дня Незалежності

Цитата:

“В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України від Військово-Морських Сил ЗС України буде залучено:



в Одеському гарнізоні: середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”, патрульний катер “Старобільськ”, патрульний катер “Слов’янськ”, патрульний катер “Прилуки”, середній розвідувальний корабель “Сімферополь”, судно розмагнічування “Балта”, десантний катер “Станіслав”, малий розвідувальний корабель “Переяслав”, пошуково-рятувальне судно “Олександр Охрименко”, катер зв’язку “Добропілля”, артилерійський катер “АКА-02”, артилерійський катер “АКА-03”, морське водолазне судно “Нетішин”, навчальний катер “Сміла”, навчальний катер “Нова Каховка”, навчальний катер “Чигирин” та катер Willard, літаки АН-2, гвинтокрили Мі-8МСБВ, БТР-80, гармати МТ-12 “Рапіра”, “КрАЗ” 6322, “МАЗ 6317WP”, "Богдан" санітарний, СБА “Козак-2”, БТР-3ДА, ЛПРК “Корсар”, ПТРК “Стугна-П”, БПЛА “1-С Фурія”, РСЗВ БМ-21 “Град”, РСЗВ 9К57 “Ураган”, СПУ Р-360 МЦ, РКП Р-360 МЦ;



у Київському гарнізоні: малий броньований артилерійський катер “Костопіль”, малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”, малий броньований артилерійський катер “Нікополь”, десантний катер “Сватове”, катери “Willard SF-1157”, катери “Willard SF-730”, вертольоти Мі-14пч, БТР-4Е.



Деталі

Як зазначили у ВМС, у межах відзначення 30-ї річниці Незалежності України заплановано демонстрації можливостей на зовнішньому рейді морського порту Одеса і річці Дніпро в місті Київ, статичний показ на Морському вокзалі міста Одеса та участь в урочистих заходах за планами гарнізонів, де базуються підрозділи Військово-морських сил ЗСУ.

Додамо

18 серпня в Одесі відбулася репетиція морського військового параду до Дня Незалежності України за участю авіації, бойових кораблів та бронетехніки.

Самі святкові заходи відбуватимуться 24 серпня як в Одесі, так і в інших населених пунктах України. Частина техніки й особового складу представлятиме національний військовий флот у Києві, столиці України.

В Одесі, поблизу пляжу Ланжерон, жителі й гості міста зможуть побачити урочисте проходження бойової техніки (кораблів, проліт авіації, та інші).

За попередньою інформацією, у військово-морському параді братимуть участь ВМС держав-членів та партнерів НАТО.