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Корабль Starliner успешно приземлился после неудачного запуска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Космическая капсула Starliner компании Boeing успешно приземлилась на полигоне Missile Range в Нью-Мексико, США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и NASA.

"Корабль Starliner коснулся земли в Нью-Мексико. Это первое в истории приземления рассчитанной на перевозку людей капсулы американского производства", - отметили в космическом агентстве.

NASA транслировало приземления вживую в рамках почти 12-часовой трансляции. Оно произошло в 7:58 по североамериканскому восточному стандартному времени (около 15 часов) по Киеву).

Открыв люк капсулы после приземления, работники NASA убедились, что она в рабочем состоянии.

"Ракетница Роге", антропоморфный тестовое устройство для сбора данных, находится на месте командира ", - сообщают в агентстве.

Агентство также обнародовало комментарий начальницы экспедиции МКС Сунниты Уильямс, описала приземления капсулы как "невероятное".

"Прежде всего увидеть, как над ней пролетает Космическая станция - это было круто. Увидеть хвост от полета корабля, как все его части начинают двигаться, передней и нижней теплозащитные экраны, как открываются парашюты - это было просто идеально, у нас здесь была прекрасная команда, готова поддержать. Все были спокойны и радостны. Это было эффектное зрелище ", - поделилась Уильямс.

Starliner вернулся на Землю после того, как неправильные настройки помешали ему состыковаться с Международной космической станцией.

Корабль должен был провести следующую неделю на МКС в рамках репетиции аналогичного полета с участием команды космонавтов, запланированного на следующий год.

Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя Atlas V двигатели корабля активация, как было запланировано, и это не позволило ему достичь нужной высоты, чтобы встретиться с космической станцией.

Запуск Starliner на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая соревнуется с компанией Илона Маска SpaceX. Гигант авиации пытается восстановить способность NASA к полетам в космос с участием человеческих экипажей.

Напомним, запуск нового космического корабля США Starliner перенесли.

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