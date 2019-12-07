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Запуск нового космического корабля США Starliner перенесли

Запуск нового космического корабля США Starliner перенесли

Киев  •  УНН

 • 27909 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Первый запуск нового американского космического корабля Starliner в беспилотном режиме перенесен на сутки и теперь планируется на 20 декабря. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте компания United Launch Alliance, которая обеспечит выведение корабля на орбиту ракетой-носителем Atlas V, передает УНН.

"Запуск ракеты-носителя Atlas V с кораблем корпорации Boeing Starliner, который сделает испытательный полет, теперь намечен на 20 декабря", - сообщила United Launch Alliance. Перенос даты старта связан с тем, что компании пришлось на сутки - с четверга на пятницу - перенести из-за неблагоприятных погодных условий предстартовую проверку ракеты-носителя.

"Это привело к тому, что дата старта сместилась в сутки, - отметила компания. - Мы продолжаем взаимодействовать с корпорацией Boeing, чтобы обеспечить старт Starliner, как только будут готовы и корабль, и ракета-носитель".

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Согласно информации, размещенной на сайте NASA, старт намечен на 6:36 по времени Восточного побережья США (13:36 по киевскому времени) 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель Atlas V должна поднять корабль на высоту 181 км, после чего должно произойти отделение корабля, затем он с использованием бортовых двигателей выйдет на орбиту и пристыкуется к Международной космической станции.

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