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Астронавти NASA вийдуть у відкритий космос для встановлення нового стикувального модуля на МКС

Астронавти NASA вийдуть у відкритий космос для встановлення нового стикувального модуля на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Астронавти NASA Нік Хейг і Ендрю Морган здійснять 21 серпня вихід у відкритий космос з Міжнародної космічної станції для установки нового стикувального модуля на американському сегменті МКС Harmony. Про це повідомили в п’ятницю в ході брифінгу в Центрі космічних польотів імені Джонсона в Х’юстоні (штат Техас) керівник програми польоту Кірк Ширман, керівник програми виходу у відкритий космос Скотт Стовер і експерт NASA Алекс Канілакос. Трансляція брифінгу йшла на сайті NASA, передає УНН.

"Установка другого стикувального пристрою International Docking Adapter на американському сегменті відкриває абсолютно нові можливості, — зазначив Кірк Ширман. — Це особливо важливо в умовах, коли до МКС літатимуть комерційні кораблі Boeing CST-100 Starliner та Crew Dragon компанії Space X.

Як повідомив керівник програми виходу в космос Скотт Стовер, американські астронавти вже підготували скафандри для майбутньої роботи на поверхні станції. 19 серпня, продовжував він, астронавти за допомогою дистанційного маніпулятора здійснять захоплення нового стикувального модуля, доставленого в липні космічною вантажівкою Crew Dragon і розмістять його поруч з тим місцем, де він має бути встановлений, а за кілька годин до початку виходу у відкритий космос Центр управління польотом проконтролює операцію по зчепленню замків модуля з перехідною шлюзовий камерою. Під час роботи на поверхні станції астронавти підключать до стикувального модуля кабелі живлення та зв’язку.

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За словами експерта NASA Алекса Канілакоса, перед польотом астронавти NASA протягом майже 200 годин навчалися в спеціальному басейні операціям, які їм потрібно буде зробити у відкритому космосі. Майбутній вихід в космос буде вже третім для Ніка Хейга і першим — для Ендрю Моргана.

У майбутні чотири — шість місяців, за словами представників NASA, американські астронавти повинні зробити ще кілька виходів у відкритий космос, зокрема для заміни батарей на поверхні МКС і для заміни спектрометра.

Нагадаємо, NASA показало, як виглядає МКС на фоні Сонця.

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