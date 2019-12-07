Запуск нового космічного корабля США Starliner перенесли

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перший запуск нового американського космічного корабля Starliner в безпілотному режимі перенесений на добу і тепер планується на 20 грудня. Про це повідомила в п’ятницю на своєму сайті компанія United Launch Alliance, яка забезпечить виведення корабля на орбіту ракетою-носієм Atlas V, передає УНН.