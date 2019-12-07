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Запуск нового космічного корабля США Starliner перенесли

Запуск нового космічного корабля США Starliner перенесли

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перший запуск нового американського космічного корабля Starliner в безпілотному режимі перенесений на добу і тепер планується на 20 грудня. Про це повідомила в п’ятницю на своєму сайті компанія United Launch Alliance, яка забезпечить виведення корабля на орбіту ракетою-носієм Atlas V, передає УНН.

“Запуск ракети-носія Atlas V з кораблем корпорації Boeing Starliner, який зробить випробувальний політ, тепер намічений на 20 грудня”, — повідомила United Launch Alliance. Перенесення дати старту пов’язане з тим, що компанії довелося на добу — з четверга на п’ятницю — перенести через несприятливі погодні умови передстартову перевірку ракети-носія.

“Це призвело до того, що дата старту змістилася на добу, — зазначила компанія. — Ми продовжуємо взаємодіяти з корпорацією Boeing, щоб забезпечити старт Starliner, як тільки будуть готові і корабель, і ракета-носій”.

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Згідно з інформацією, розміщеною на сайті NASA, старт намічений на 6:36 за часом Східного узбережжя США (13:36 ​​за київським часом) 20 грудня з космодрому на мисі Канаверал.

Ракета-носій Atlas V повинна підняти корабель на висоту 181 км, після чого має відбутися відділення корабля, потім він з використанням бортових двигунів вийде на орбіту і пристикується до Міжнародної космічної станції.

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