Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 100 млн грн разоблачили в Киеве

Выяснилось, что преступная организация оказывала услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации средств в наличность с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций. Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ими в "тень". Во время следствия работники Департамента установили, что в состав "конверта" входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.



Вчера, 3 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в офисах конвертационного центра и складах, где хранилась черновая бухгалтерия и печати фиктивных фирм.



Полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.

В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.



За организацию и проведение фиктивного предпринимательства Уголовным кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции от 51 тысячи до 85 тысяч гривен, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.