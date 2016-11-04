Конверцентр з щомісячним обігом у 100 млн грн викрили у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці викрили у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
З'ясувалося, що злочинна організація надавала послуги з формування незаконного податкового кредиту та конвертації коштів у готівку з наданням підтверджуючих документів про проведення фінансово-господарських операцій. Послугами конвертаційного центру користувались підприємства реального сектору економіки, сплачуючи 10-12 відсотків від суми, яка виводилась ними у “тінь”. Під час слідства працівники Департаменту встановили, що до складу “конверту” входило понад 30 суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підставних осіб.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Вчора, 3 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру та складах, де зберігалась чорнова бухгалтерія та печатки фіктивних фірм.
Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, 33 мобільні телефони, банківські карти, фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також 45 печаток суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі нерезидентів України.
На даний час на 25 рахунків фіктивних підприємств накладено арешти.
За організацію та проведення фіктивного підприємництва Кримінальним кодексом України передбачені штрафні санкції від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.