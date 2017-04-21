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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23565 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86245 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143907 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112118 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113662 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110716 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102922 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре

Конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре

Киев  •  УНН

 • 13519 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн, подконтрольного российскому банковскому учреждению, прекратили в Днепре. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. "Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ", - говорится в сообщении.

Организаторы махинаций открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и обналичивания денег.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали деньги наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН 20 апреля, в Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен.

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