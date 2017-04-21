Конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре

"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. "Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждении и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ", - говорится в сообщении.

Организаторы махинаций открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и обналичивания денег.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем дельцы снимали деньги наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн грн.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН 20 апреля, в Житомирской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в почти 200 млн гривен.