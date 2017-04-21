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Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі

Київ • УНН

 • 13525 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн, підконтрольного російській банківській установі, припинили у Дніпрі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

"Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у сімсот мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. "Конверт" був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ", - йдеться у повідомленні.

Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН 20 квітня, на Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень. 

 

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