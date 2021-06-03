Контрразведка задержала шпиона "ДНР": прикрывался статусом партнера агентства ООН

Цитата:

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области. Он был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольного российским спецслужбам", - сообщили в ведомстве.

Детали

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Во исполнение задач кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режима охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГПС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - сообщили в СБУ.

Агента вражеской спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дополнение

Контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создания террористической организации, по признакам последнего из которых - 35.