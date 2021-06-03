Контррозвідка затримала розвідника "ДНР": прикривався статусом партнера агенства ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Контррозвідка затримала агента-розвідника так званої “МДБ ДНР”, який прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
Цитата:
"Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого “міністерства державної безпеки ДНР”, підконтрольного російським спецслужбам", - повідомили у відомстві.
Деталі
Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.
"На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - повідомили у СБУ.
Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Доповнення
Контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації, за ознаками останнього з яких - 35.