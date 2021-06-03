Контррозвідка затримала розвідника "ДНР": прикривався статусом партнера агенства ООН

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"Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого “міністерства державної безпеки ДНР”, підконтрольного російським спецслужбам", - повідомили у відомстві.

Деталі

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік обіймав на момент затримання посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

"На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС", - повідомили у СБУ.

Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Доповнення

Контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації, за ознаками останнього з яких - 35.