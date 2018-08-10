Контролеры изымают молоко украинских производителей

Изымание соответствующей продукции осуществляется в рамках приказа Госпродпотреблужбы Украины от 24 июля № 599 "Об обороте объектов санитарных мероприятий".

"На сегодняшний день уже изъято масло, произведенное ООО "Гадачсир", ООО "Лозинский молочный завод", ЧПП "Молокозавод-Карпаты", ООО "Техмолпром" в Харьковской области", - рассказали в СМПУ.

Также, в пресс-службе Союза добавили, что украинцы могут самостоятельно обращаться в Госпотребслужбу, в случае обнаружения в украинских магазинах некачественной молочки.

"Для этого нужно: написать жалобу в электронном виде или от руки (сфотографировать документ); сфотографировать чек и упаковку купленного вами продукта; отправить жалобу и фото на электронную почту [email protected]", - проинформировали в СМПУ.

Напомним, как писал УНН, молочная продукция в Украине чаще других подается фальсифицированной. Производители грешат тем, что используют немолочные (растительные) жиры, вместо животных жиров (настоящего молока), не указывая этого на упаковках готовой продукции.

Также напомним, что украинские депутаты с целью борьбы с этой проблемой приняли в первом чтении два законопроекта. Один обяжет производителей писать правдивую информацию о товаре на этикетках, второй – предполагает полный запрет на использования пальмового масла в молочной промышленности.

Как сообщил ранее УНН народный депутат Сергей Тригубенко, Украина в этому году рекордно нарастила импорт пальмового масла.