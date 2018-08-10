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Контролери вилучають молоко українських виробників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Держпродспоживслужба почала вилучати з обороту молочні продукти не відповідної якості. Про це повідомляє прес-служба Союзу молочних підприємств України, передає УНН.

Контролери вилучають молоко українських виробників

Вилучення відповідної продукції здійснюється в рамках наказу Держпрожспоживслужби України від 24 липня № 599 "Про обіг об'єктів санітарних заходів".

"На сьогоднішній день вже вилучено масло, вироблене ТОВ "Гадачсір", ТОВ "Лозинський молочний завод", ПВП "Молокозавод-Карпати", ТОВ "Техмолпром" в Харківській області", - розповіли в СМПУ.

Також, в прес-службі Союзу додали, що українці можуть самостійно звертатися до Держпродспоживслужби, в разі виявлення в українських магазинах неякісної молочки.

"Для цього потрібно: написати скаргу в електронному вигляді або від руки (сфотографувати документ); сфотографувати чек і упаковку купленого вами продукту; відправити скаргу і фото на електронну пошту [email protected]", - поінформували в СМПУ.

Нагадаємо, як писав УНН, молочна продукція в Україні частіше за інших подається фальсифікованою. Виробники грішать тим, що використовують немолочні (рослинні) жири, замість тваринних жирів (справжнього молока), не вказуючи цього на упаковках готової продукції.

Також нагадаємо, що українські депутати з метою боротьби з цією проблемою прийняли в першому читанні два законопроекти. Один зобов'яже виробників писати правдиву інформацію про товар на етикетках, другий - передбачає повну заборону на використання пальмового масла в молочній промисловості.

Як повідомив раніше УНН народний депутат Сергій Тригубенко, Україна в цьому році рекордно наростила імпорт пальмової олії.

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