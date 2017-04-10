Контракт с З.Аласанией подпишут через несколько дней
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Контракт с избранным председателем Национальной общественной телерадиокомпании Зурабом Аласанией подпишут через несколько дней после голосования. Об этом по результатам голосования сообщила заместитель председателя Наблюдательного Совета ПАО НСТУ Светлана Остапа, передает УНН.
"Через несколько дней должен быть подписан контракт с Зурабом Аласанией, который имеет председатель Наблюдательного совета Татьяна Лебедева", - сказала С.Остапа.
Как сообщал УНН, З.Аласания избрали председателем Национальной общественной телерадиокомпании.