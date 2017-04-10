Контракт с З.Аласанией подпишут через несколько дней

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Контракт с избранным председателем Национальной общественной телерадиокомпании Зурабом Аласанией подпишут через несколько дней после голосования. Об этом по результатам голосования сообщила заместитель председателя Наблюдательного Совета ПАО НСТУ Светлана Остапа, передает УНН.