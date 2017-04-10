Контракт із З.Аласанією підпишуть через кілька днів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Контракт із обраним головою Національної суспільної телерадіокомпанії Зурабом Аласанією підпишуть через кілька днів після голосування. Про це за результатами голосування повідомила заступник голови Наглядової Ради ПАТ НСТУ Світлана Остапа, передає УНН.
"Через кілька днів має бути підписаний контракт з Зурабом Аласанією, який має голова Наглядової ради Тетяна Лебедєва", - сказала С.Остапа.
Як повідомляв УНН, З.Аласанію обрали головою Національної суспільної телерадіокомпанії.