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27 березня, 18:53 • 70446 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 92446 перегляди

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27 березня, 14:09 • 113964 перегляди

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27 березня, 13:58 • 122611 перегляди

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27 березня, 12:45 • 172570 перегляди

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27 березня, 11:15 • 110157 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134009 перегляди

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Контракт із З.Аласанією підпишуть через кілька днів

Контракт із З.Аласанією підпишуть через кілька днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Контракт із обраним головою Національної суспільної телерадіокомпанії Зурабом Аласанією підпишуть через кілька днів після голосування. Про це за результатами голосування повідомила заступник голови Наглядової Ради ПАТ НСТУ Світлана Остапа, передає УНН.

"Через кілька днів має бути підписаний контракт з Зурабом Аласанією, який має голова Наглядової ради Тетяна Лебедєва", - сказала С.Остапа.

Як повідомляв УНН, З.Аласанію обрали головою Національної суспільної телерадіокомпанії.

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