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15 марта, 19:03 • 109796 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151419 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128192 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121400 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107373 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102707 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97862 просмотра

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Контрабандистам наркотиков грозит 12 лет заключения в Ровенской области

Контрабандистам наркотиков грозит 12 лет заключения в Ровенской области

Киев • УНН

 • 7729 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двум контрабандистам наркотиков грозит 12 лет заключения в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что два жителя Ровенской области, сговорившись между собой, наладили канал систематической переправки из-за границы в Украину прекурсоров, оборот которых в государстве ограничен и относительно которых применены меры контроля. С целью маскировки незаконных операций сообщники договаривались о перемещении прекурсоров в завуалированной форме.

Преступная деятельность была разоблачена правоохранителями при пересечении одним из злоумышленников таможенной границы Украины в международном пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни и изъято у последнего 1400 таблеток, содержащих в себе почти 130 г чистого псевдоэфедрина.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении контрабандистов по ст.305 (контрабанда наркотических средств) и ст.311 (незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров с целью сбыта) УК Украины.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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