Контрабандистам наркотиков грозит 12 лет заключения в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двум контрабандистам наркотиков грозит 12 лет заключения в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Установлено, что два жителя Ровенской области, сговорившись между собой, наладили канал систематической переправки из-за границы в Украину прекурсоров, оборот которых в государстве ограничен и относительно которых применены меры контроля. С целью маскировки незаконных операций сообщники договаривались о перемещении прекурсоров в завуалированной форме.
Преступная деятельность была разоблачена правоохранителями при пересечении одним из злоумышленников таможенной границы Украины в международном пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни и изъято у последнего 1400 таблеток, содержащих в себе почти 130 г чистого псевдоэфедрина.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении контрабандистов по ст.305 (контрабанда наркотических средств) и ст.311 (незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров с целью сбыта) УК Украины.
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.