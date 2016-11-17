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Контрабандистам наркотиків загрожує 12 років ув'язнення на Рівненщині

Контрабандистам наркотиків загрожує 12 років ув'язнення на Рівненщині

Київ • УНН

 • 7729 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двом контрабандистам наркотиків загрожує 12 років ув'язнення на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.

Встановлено, що два жителя Рівненської області, змовившись між собою, налагодили канал систематичного переправлення з-за кордону в Україну прекурсорів, обіг яких в державі обмежено та щодо яких застосовано заходи контролю. З метою маскування незаконних операцій спільники домовлялися про переміщення прекурсорів у завуальованій формі.

Злочинну діяльність було викрито правоохоронцями під час перетину одним із зловмисників митного кордону України в міжнародному пункті пропуску “Ягодин” Волинської митниці та вилучено у останнього 1400 пігулок, які містять в собі майже 130 г чистого псевдоефедрину.

Прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо контрабандистів за ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) та ст.311 (незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів з метою збуту) КК України.

Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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