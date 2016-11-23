Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время заседания трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии пункта пропуска в Золотом до 10 декабря. Об этом написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы, передает УНН.
"Во время заседания Трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии этого пункта пропуска до 10 декабря. Украинская сторона готова к работе данного КПВВ еще с марта 2016 года", - написала она.
Д.Олифер отметила, что строго соблюдая взятые на себя обязательства, сегодня утром Украина была полностью готова к запуску работы КПВВ в Золотом, но представители ОРДЛО продолжают блокировать его работу.
Напомним, сегодня, 23 ноября, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Однако со стороны боевиков так и не было принято решение о пропуске граждан.
Как сообщал УНН, из-за срыва открытия КПВВ "Золотое" Луганская ВГА обратится в международные организации.