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Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время заседания трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии пункта пропуска в Золотом до 10 декабря. Об этом написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Дарка Олифер по итогам встречи контактной группы, передает УНН.

Контактная группа в Минске договорилась об открытии КПВВ в Золотом до 10 декабря

"Во время заседания Трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии этого пункта пропуска до 10 декабря. Украинская сторона готова к работе данного КПВВ еще с марта 2016 года", - написала она.

Д.Олифер отметила, что строго соблюдая взятые на себя обязательства, сегодня утром Украина была полностью готова к запуску работы КПВВ в Золотом, но представители ОРДЛО продолжают блокировать его работу.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотое". Однако со стороны боевиков так и не было принято решение о пропуске граждан.

Как сообщал УНН, из-за срыва открытия КПВВ "Золотое" Луганская ВГА обратится в международные организации.

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