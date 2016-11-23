Контактна група у Мніську домовилась про відкриття КПВВ у Золотому до 10 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час засідання тристоронньої контактної групи досягнуто попередньої домовленості про відкриття пункту пропуску у Золотому до 10 грудня. Про це написала у своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи, передає УНН.
"Під час засідання Тристоронньої контактної групи досягнуто попередньої домовленості про відкриття цього пункту пропуску до 10 грудня. Українська сторона готова до роботи даного КПВВ ще з березня 2016 року", - написала вона.
Д.Оліфер зазначила, що суворо дотримуючись узятих на себе зобов'язань, сьогодні вранці Україна була повністю готова до запуску роботи КПВВ в Золотому, але представники ОРДЛО продовжують блокувати його роботу.
Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте”. Проте зі сторони бойовиків так і не було прийняте рішення про пропуск громадян.
Як повідомляв УНН, через зрив відкриття КПВВ “Золоте” Луганська ВЦА звернеться до міжнародних організацій.