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Контактна група у Мніську домовилась про відкриття КПВВ у Золотому до 10 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час засідання тристоронньої контактної групи досягнуто попередньої домовленості про відкриття пункту пропуску у Золотому до 10 грудня. Про це написала у своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер за підсумками зустрічі контактної групи, передає УНН.

Контактна група у Мніську домовилась про відкриття КПВВ у Золотому до 10 грудня

"Під час засідання Тристоронньої контактної групи досягнуто попередньої домовленості про відкриття цього пункту пропуску до 10 грудня. Українська сторона готова до роботи даного КПВВ ще з березня 2016 року", - написала вона.

Д.Оліфер зазначила, що суворо дотримуючись узятих на себе зобов'язань, сьогодні вранці Україна була повністю готова до запуску роботи КПВВ в Золотому, але представники ОРДЛО продовжують блокувати його роботу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте”. Проте зі сторони бойовиків так і не було прийняте рішення про пропуск громадян.

Як повідомляв УНН, через зрив відкриття КПВВ “Золоте” Луганська ВЦА звернеться до міжнародних організацій.

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