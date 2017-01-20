Консультативная комиссия по отбору председателя Нацполиции утвердила регламент работы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Консультативная комиссия по отбору Председателя Национальной полиции утвердила регламент своей работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Он был утвержден сегодня, 20 января, во время заседания Консультативной отборочной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
В частности, регламент включает в себя общие положения работы, состав Конкурсной комиссии, ее полномочия и порядок проведения заседаний. Также в регламенте определена процедура отбора кандидатов и прохождения ими интервью.
Согласно регламенту, все протоколы заседаний конкурсной комиссии будут опубликованы на официальных сайтах Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции.
С полным текстом регламента можно ознакомиться на сайте ведомства.