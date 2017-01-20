Консультативна комісія з відбору голови Нацполіції затвердила регламент роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Консультативна комісія з відбору Голови Національної поліції затвердила регламент своєї роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“Він був затверджений сьогодні, 20 січня, під час засідання Консультативної відбіркової комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Національної поліції України”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, регламент включає в себе загальні положення роботи, склад Конкурсної комісії, її повноваження та порядок проведення засідань. Також в регламенті визначено процедуру відбору кандидатів та проходження ними інтерв’ю.
Відповідно до регламенту, усі протоколи засідань Конкурсної комісії будуть опубліковані на офіційних сайтах Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції.
З повний текстом регламенту можна ознайомитися на сайті відомства.