Консульство Польши обстреляли в Луцке

Со ссылкой на местные СМИ отмечают, что нападение произошло где-то около 00:30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв. Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".

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Позже, вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил, что ночью кто-то стрелял в помещение консульства, никто не пострадал.

Указывают, что помещение куда целились злоумышленники - служебное, и на момент выстрела там никого не было. Семья консула живет в другом крыле здания. Помещение охраны - этажом ниже.

Сейчас территория консульства окружена патрульными. В помещении работают представители СБУ и следственно-оперативная группа полиции.