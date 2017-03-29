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Консульство Польщі обстріляли у Луцьку

Консульство Польщі обстріляли у Луцьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Уночі невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, 22б, передає УНН з посиланням на ефір “112 канал”.

З посиланням на місцеві ЗМІ зазначають, що напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого “серйозного озброєння”.

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Пізніше, віце-консул Кшиштоф Савіцкі підтвердив, що вночі хтось стріляв в приміщення консульства, ніхто не постраждав.

Вказують, що приміщення куди цілили зловмисники — службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім’я консула мешкає у іншому крилі будівлі. Приміщення охорони — поверхом нижче.

Наразі територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції.

Українські Національні Новини

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