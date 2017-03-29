Консульство Польщі обстріляли у Луцьку

З посиланням на місцеві ЗМІ зазначають, що напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого “серйозного озброєння”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці мають посилено контролювати польські об’єкти в Україні — нардеп

Пізніше, віце-консул Кшиштоф Савіцкі підтвердив, що вночі хтось стріляв в приміщення консульства, ніхто не постраждав.

Вказують, що приміщення куди цілили зловмисники — службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім’я консула мешкає у іншому крилі будівлі. Приміщення охорони — поверхом нижче.

Наразі територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції.