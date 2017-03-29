Консульский отдел посольства и консульства Польши в Украине приостановили работу

"Любезно информируем, что Консульский отдел Посольства Польши в Киеве 29.03.2017 г. не работает", - говорится в сообщении.

При этом приостановили работу и польские генеральные консульства по регионам - в Одессе, во Львове, в Харькове, в Виннице.

"Сообщаем, что 29 марта 2017 года Генеральное консульство Польши в Одессе не работает", - сказано в сообщении консульства в Одессе.

"Внимание! Сегодня консульство не работает", - сообщили в консульстве во Львове в Twitter.

"Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта 2017 года (среда) Консульство не работает", - сообщили в консульстве в Харькове.

"Сообщаем, что 29 марта 2017 года Генеральное консульство Республики Польша в Виннице не работает", - сказано в сообщении консульства в Виннице.

При этом сообщение о приостановке работы консульства Польши в Луцке в настоящее время на официальном сайте отсутствует.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".