Консульський відділ посольства і консульства Польщі в Україні призупинили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Консульський відділ посольства Польщі у Києві, як і генеральні консульства у регіонах України у середу не працюють. Про це УНН повідомили у прес-службі посольства і консульств Польщі в Україні.
"Люб'язно інформуємо, що Консульський відділ Посольства Польщі у Києві 29.03.2017 р. не працює", - сказано у повідомленні.
При цьому призупинили роботу і польські генеральні консульства по регіонах - в Одесі, у Львові, в Харкові, у Вінниці.
"Повідомляємо, що 29 березня 2017 року Генеральне Консульство Польщі в Одесі не працює", - сказано у повідомленні консульства в Одесі.
"Увага! сьогодні консульство не працює", - повідомили у консульстві Львова у Twitter.
"Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) Консульство не працює", - повідомили в консульстві в Харкові.
"Повідомляємо, що 29 березня 2017 року Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці не працює", - сказано у повідомленні консульства у Вінниці.
При цьому повідомлення про призупинку роботи консульства Польщі у Луцьку наразі на офіційному сайті відсутнє.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".