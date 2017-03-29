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Консульський відділ посольства і консульства Польщі в Україні призупинили роботу

Консульський відділ посольства і консульства Польщі в Україні призупинили роботу

Київ • УНН

 • 14750 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Консульський відділ посольства Польщі у Києві, як і генеральні консульства у регіонах України у середу не працюють. Про це УНН повідомили у прес-службі посольства і консульств Польщі в Україні.

"Люб'язно інформуємо, що Консульський відділ Посольства Польщі у Києві 29.03.2017 р. не працює", - сказано у повідомленні.

При цьому призупинили роботу і польські генеральні консульства по регіонах - в Одесі, у Львові, в Харкові, у Вінниці.

"Повідомляємо, що 29 березня 2017 року Генеральне Консульство Польщі в Одесі не працює", - сказано у повідомленні консульства в Одесі.

"Увага! сьогодні консульство не працює", - повідомили у консульстві Львова у Twitter.

"Генеральне Консульство Республіки Польща у Харкові повідомляє, що 29 березня 2017 р. (середа) Консульство не працює", - повідомили в консульстві в Харкові.

"Повідомляємо, що 29 березня 2017 року Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці не працює", - сказано у повідомленні консульства у Вінниці.

При цьому повідомлення про призупинку роботи консульства Польщі у Луцьку наразі на офіційному сайті відсутнє.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".

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