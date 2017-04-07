Консул выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей. Об этом сообщает департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
“Наезд грузовика на людей в Стокгольме. Консул выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.
Согласно первым сообщениям полиции Швеции, в результате инцидента, который произошел недалеко от пешеходной зоны, были ранены несколько человек.
Кроме того, по информации агентства AP, автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия.
Наезд грузовика на людей в # Стокгольм "и. Консул выясняет, среди пострадавших нет Украинский. pic.twitter.com/X6i97VBqIM— Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.