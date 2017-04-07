Консул з'ясовує, чи є українці серед постраждалих в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Український консул з'ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих в Стокгольмі, де вантажівка наїхала на людей. Про це повідомляє департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, вантажівка в'їхала в натовп людей в центрі Стокгольма, є загиблі та поранені.
Згідно з першими повідомленнями поліції Швеції, в результаті інциденту, який стався неподалік від пішохідної зони, було поранено кількох людей.
Крім того, за інформацією агентства AP, автомобіль врізався в магазин. Поліція перекрила район події.
Наїзд вантажівки на людей у #Стокгольм'і. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців. pic.twitter.com/X6i97VBqIM— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 7 апреля 2017 г.