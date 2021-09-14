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Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии

Консерваторы признали поражение на выборах в Норвегии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Действующий премьер-министр Норвегии и глава консервативной партии "Хейр" Эрна Сульберг вечером в понедельник, 13 сентября признала свой проигрыш на парламентских выборах и поздравила лидера оппозиционной Рабочей партии (РП) Юнаса Гара Стере с победой, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Согласно предварительным результатам голосования, левоцентристская оппозиция во главе с социал-демократом Стере сможет получить большинство в 169-местном однопалатном норвежском парламенте — Стортинга. Избирательные участки в Норвегии закрылись в 22.00 по местному времени.

По словам Эрни Сульберг, Стере получил несомненное большинство, достаточное для формирования правительства, а работа возглавляемого ею консервативного кабинета “на этот раз завершена”. Сульберг возглавляла правительство Норвегии в течение 8 лет.

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Победа оппозиции не стала неожиданностью

61-летний миллионер Стере, таким образом, стал основным претендентом на пост премьер-министра этой скандинавской страны, если ему удастся сформировать наиболее вероятную коалицию левоцентристского блока с участием РП, Партии центра и Социалистической левой партии.

Депутатов в норвежский стортинг выбирают раз в четыре года, председатель парламента считается вторым лицом в государстве, формально возглавляемом королем Норвегии Харальдом V. Досрочный роспуск парламента запрещен. Население Норвегии насчитывает около 5,37 млн человек.

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